Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa.

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…

- Un bebelus palestinian a murit dupa ce a inhalat gaz lacrimogen in timpul ciocnirilor dintre manifestantii palestinieni si soldatii israelieni in Gaza, la frontiera cu Israelul, a anuntat marti Ministerul Sanatatii palestinian, relateaza AFP. Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita…

- Militanti palestinieni au doborat doua drone militare israeliene, in cursul unei noi serii de proteste desfasurate vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Cel putin 36 de palestinieni au murit de la inceperea, pe 30 martie, a protestelor saptamanale la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Mii de palestinieni participa la un nou protest in cadrul "Marsului intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor…

- Armata israeliana nu va renunta la abordarea dura fata de protestele violente din Fasia Gaza, organizate de miscarea islamista Hamas, avertizeaza ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.