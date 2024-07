Bilanțul VIJELIEI din aceasta seara din cele 18 comune din Botoșani. Arbori cazuți, o casa a luat foc. Pompierii au intervenit urgent ISU Botoșani a anunțat in aceasta seara ca in urma fenomenelor meteo periculoase care s-au inregistrat in aceasta dupa-amiaza in mai multe comune ale județului, pompierii militari și voluntari, drumarii și echipele de intervenție a furnizorului de energie electrica, au fost solicitați sa intervina pentru inlaturarea efectelor in mai multe situații. In comuna Coșula, unde […] Citește Bilanțul VIJELIEI din aceasta seara din cele 18 comune din Botoșani. Arbori cazuți,…