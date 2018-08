Institutul National Medico-Legal din Guatemala a identificat marti alte doua victime ale tragicei eruptii a vulcanului Fuego din 3 iunie, astfel incat numarul celor decedati a ajuns la 161, potrivit EFE.



Un adolescent de 15 ani si un copil de 11 ani sunt cei care au facut sa creasca bilantul victimelor provocate de catastrofa survenita in comunitatile din imprejurimile vulcanului cu o inaltime de 3.763 metri si aflat la distanta de 50 de km de capitala.



Potrivit Institutului Medico-Legal, 60 de victime aveau varste de sub 18 ani, in timp ce numarul adultilor se cifreaza…