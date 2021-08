Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile de saptamana trecuta au provocat haos dupa ce torentii de apa au aruncat, la propriu, zeci de autovehicule si mormane de moloz pe strazi, distrugand cladiri si poduri, blocand drumuri si avariind infrastructura de electricitate.Numai in provincia Kastamonu, un numar de 60 de persoane si-au…

- Bilantul inundatiilor din nordul Turciei a crescut la 58 de morti, iar numeroase persoane sunt inca date disparute, conform unui anunt facut sambata seara de ministrul de interne Suleyman Soylu, transmite duminica DPA. Ploile puternice din ultimele zile au provocat cele mai puternice inundatii din ultimii…

