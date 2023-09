Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor inundatiilor devastatoare din orasul Derna, situat pe coasta de est a Libiei, a crescut la cel putin 11.300 de morti, potrivit unui raport al ONU publicat sambata, in timp ce eforturile de cautare continua, scrie CNN, citat de news.ro.Alte 170 de persoane si-au pierdut viata in…

- Semiluna Rosie din Libia a anuntat ca numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma inundatiilor a ajuns la 11.000, informeaza Rador.Este de asteptat ca numarul sa creasca pe masura ce operatiunile de recuperare a cadavrelor continua. Oficialii estimeaza ca aproximativ 30.000 de persoane au…

- Bilantul deceselor cauzate de inundatiile devastatoare care au lovit estul Libiei ar putea ajunge la 20.000 doar la Derna, a declarat primarul orasului, transmite joi agentia DPA, citata de Agerpres.

- Cel putin 632 de persoane si-au pierdut viata in puternicul seism care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, provocand pagube enorme si semanand panica la Marrakech, celebra destinatie turistica, si in mai multe alte orase, potrivit unui nou bilant oficial, citat de AFP.

- Bilanțul morților in urma ploilor torențiale care au lovit zone din Grecia, Turcia și Bulgaria a crescut la 8, miercuri, dupa ce echipele de salvare au localizat cadavrul unui turist luat de apele care au acoperit un camping din nord-vestul Turciei.Inundațiile in campingul de langa granița cu Bulgaria…

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, Ministerul Sanatații a prezentat bilanțul victimelor exploziilor de la Crevedia. Dupa cum bine știm, dintre cei 58 de raniți in urma deflagrațiilor de la stația GPL, 12 au fost trimiși la spitale din strainatate. Alți 17, care au fost internați la spitalele…

- "In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice in care valurile marii au facut iarasi victime. Sapte persoane au fost surprinse de curentii puternici si duse in largul marii. Chiar daca interventia salvamarilor, a martorilor si a echipelor de salvare a fost prompta si victimele au fost extrase…

