Bilanțul victimelor incendiului de la Institutul „Matei Balș” a ajuns la șase In urma incendiului de vineri dimineața de la Institutul „Matei Balș” din Capitala au murit șase persoane. Un nou deces a fost confirmat de Ministerul Sanatații. RECTIFICARE/UPDATE: Ministerul Sanatații rectifica informația. Este vorba despre un barbat, 70 ani, dependent de CPAP, fara leziuni cauzate de incendiului, intubat. Femeia de 58 de ani se afla in stare grava. Ambele familii au fost anunțate de situația pacienților. Stirea inițiala Pacienta era intubata, cu o pneumonie COVID-19 severa, inhalare de fum și cu arsura de 2% din suprafața corporala. „Ministerul Sanatații a fost anunțat despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

