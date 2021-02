Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat, marți, despre inca un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie a.c. Este vorba despre o pacienta in varsta de 70 de ani, transferata dupa incendiu…

- Potrivit ministerului, este vorba despre o pacienta in varsta de 70 de ani, transferata dupa incendiu la Spitalul de Urgenta Prof. dr Dimitrie Gerota si care era internata in Sectia de Terapie intensiva.Un alt pacient care era internat la Institutul Matei Bals in pavilionul afectat vineri de incendiu…

- Inca o persoana a decedat, marți dimineața, in urma incendiului de la Institutul Național „Matei Balș”, ceea ce face la bilanțul sa ajunga la 9 morți. Ultimul deces s-a inregistrat la o femeie de 70 de ani, care era transferata la Spitalul de Urgența „prof. dr. Dimitrie Gerota”. Ministerul…

- Crește bilanțul victimelor tragediei de la Institutul „Matei Balș”, acolo unde vineri a avut loc un incendiu. Ministerul Sanatații a confirmat al 8-lea deces. „Ministerul Sanatații a primit, acum cateva momente, de la conducerea Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, confirmarea unui…

- Ministerul Sanatați a confirmat al șaptelea deces survenit in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul Matei Balș din Capitala. Ministerul Sanatații a fost informat astazi despre un deces in randul pacienților care primesc asistența medicala in cadrul Institutului Național de…

- In urma incendiului de vineri dimineața de la Institutul „Matei Balș” din Capitala au murit șase persoane. Un nou deces a fost confirmat de Ministerul Sanatații. RECTIFICARE/UPDATE: Ministerul Sanatații rectifica informația. Este vorba despre un barbat, 70 ani, dependent de CPAP, fara leziuni cauzate…

- Cea de a 5-cea victima gasita cu puțin timp un urma, dupa incendiul de la Spitalului Matei Bals din Capitala, a fost gasita carbonizata in baie. Inca o persoana a fost gasita decedata in urma incendiului de la „Matei Bals”. Victima a fost gasita carbonizata, in baie, a confirmat la Digi24 ministrul…

- Medicul Silvius Negoita, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, a declarat ca niciunul dintre cei sase pacienti adusi vineri de la Institutul „Matei Bals” nu are nevoie de Terapie intensiva, acestia fiind internati pe sectiile de Medicina Interna si Pneumologie, noteaza Agerpres . „Sase pacienti…