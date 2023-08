Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane ranite in exploziile de sambata seara de la Crevedia de la o statie GPL sunt in stare grava, fiind intubate si ventilate mecanic, anunta Ministerul Sanatatii. Trei sunt internate in spitalele din tara, iar sase in strainatate. Ministerul mai precizeaza ca dintre cei 24 de pacienti internati,…

- Ministerul Sanatații prezinta marți bilanțul victimelor exploziilor de la Crevedia.In spitalele din București sunt internate in acest moment 27 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 12 pacienți sunt transferați in strainatate.Vezi…

- Președintele Klaus Iohannis va face, marți, o vizita la spitalul Floreasca, unde sunt internate mai multe victime ale exploziei de la Crevedia. Președintele va merge la ora 15.00 la spitalul Floreasca, a anunțat Administrația prezidențiala. La spitalul Floreasca sunt internați doi pacienți stare critica,…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Conform unui comunicat din partea Ministerul Sanatatii, trei pacienti raniti in urma exploziilor de…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, a informat luni Ministerul Sanatatii. Dintre cei trei pacienti intubati din Romania, doi sunt la…

- Exploziile devastatoare de la stația GPL a creat un adevarat infern la Crevedia noaptea trecuta! Din cauza numarului mare de raniți a fost haos in spitalele din București. 58 a fost numarul total al victimelor in urma exploziilor succesive La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul…

- Pompierii au reușit sa localizeze incendiul de la Crevedia și au inlaturat pericolul de extindere in vecinatate. La acest moment, 10 autospeciale de stingere și o autoscara lucreaza la lichidarea flacarilor. Pana la acest moment numarul persoanelor ranite a ajuns la 46, 26 dintre victime fiind pompieri.…

- Ultima ora: Bilanțul victimelor a ajuns la aproape 50 de oameni!Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, sambata noapte, ca 46 de pacienti sunt internati in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, opt dintre acestia fiind intubati, si precizeaza ca mecanismul european va fi folosit pentru toti…