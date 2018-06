Bilanţul victimelor erupţiei unui vulcan activ în Guatemala a crescut la 62 de morţi Cel putin 62 de persoane si-au pierdut viata in eruptia, duminica, a Vulcanului de foc in Guatemala, au indicat luni seara autoritatile dupa descoperirea de catre echipele de salvare a numeroase corpuri calcinate, informeaza AFP. Eruptia vulcanului, inalt de 3.763 m si situat la 35 km sud-vest de capitala Guatemalei, a determinat totodata evacuarea de urgenta a peste 4.500 de persoane din satele situate la poalele vulcanului, care a proiectat lava si cenusa pe o vasta suprafata, provocand panica printre localnici. "Institutul national medico-legal (Inacif) a primit 62 de cadavre", a anuntat luni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

