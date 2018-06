Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate de inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in Vietnam a ajuns la 15, insa ar putea creste, pe fondul prognozelor de ploi torentiale pentru provincia cea mai grav afectata, situata in nordul muntos al tarii, informeaza Reuters. Lai Chau, o provincie situata la 470…

- Inundatiile si alunecarile de teren produse in urma ploilor torentiale care au afectat in weekend regiunea muntoasa din nordul Vietnamului au provocat decesul a 7 persoane si disparitia altor 12, a anuntat luni Comitetul central pentru prevenire si interventie in caz de dezastre naturale. …

- 60 de localitați din 13 județe au fost afectate de furtuna din ultimele ore, fiind avariate 29 de mașini, smulși de vant 82 de copaci, iar zeci de locuințe și curți au fost inundate. In Mehedinți, o persoana...

- Peste 60 de hectare de teren arabil, vii si livezi din comuna Cuzaplac, 20 de acoperisuri de case si 30 de anexe gospodaresti au fost afectate de grindina care s-a abatut asupra comunei joi, 17 mai. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Salaj, in cursul zilei de luni, 18 mai, prefectul Florin Florian…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgenta mai multor localitati si persoane care au fost afectate de inundatii si alunecari de teren, a anuntat premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres. Potrivit sefei executivului, aceste fenomene au produs pagube in judetele Valcea, Buzau, ...

- Guvernul decis, in sedinta de miercuri, acordarea de ajutoare de urgenta din rezervele de stat mai multor localitati care au fost afectate de inundatii si alunecari de teren in ultima perioada. Buzaul este unul dintre judetele unde furia naturii a lasat in urma pagube importante. La fel si in Dambovita,…

- COMUNICAT DE PRESA Alunecari de teren in comuna Glodeni In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Post-ul GLODENI: Situația pagubelor provocate de catre alunecarea de teren. A inceput evacuarea oamenilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .