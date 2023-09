Stiri pe aceeasi tema

- Supravietuitorii celui mai ucigator cutremur din Maroc din ultimele sase decenii au incercat duminica sa gaseasca hrana, apa si adapost, in timp ce cautarile pentru cei disparuti continuau in satele indepartate, iar numarul mortilor, care deja depaseste 2.100, pare sa creasca in continuare, relateaza…

- Supraviețuitorii celui mai puternic cutremur din Maroc din ultimele șase decenii au luptat sa gaseasca hrana, apa și adapost duminica, in timp ce cautarile pentru cei disparuți continuau in satele izolate și bilanțul de peste 2.100 de morți parea sa creasca și mai mult, transmite Reuters. Echipajele…

- Papa Francisc a spus ca se roaga pentru cei care au fost raniți in urma cutremurului din Maroc, relateaza skynews.com.Adresandu-se mulțimilor din Piața Sf. Petru din Roma, dupa ce și-a transmis mesajul Angelus, Papa Francisc a spus: „Ma rog pentru cei raniți, pentru cei care și-au pierdut viața,…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a decis sa gazduiasca in hotelul sau luxos de patru stele din Marrakesh supravietuitori ai cutremurului devastator din Maroc, relateaza News.ro . Hotelul Pestana CR7, situat la vest de centrul orasului, a primit mai multe persoane, inclusiv o spaniola care a fost…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Președintele Romaniei a fost mișcat de tragedia din Maroc. Klaus Iohannis a transmis un mesaj de susținere a victimelor cutremurului, soldat cu peste 630 de morți și mai mult de 300 de raniți. „Suntem intristați de vestea dezastrului care a avut loc aseara in Maroc. Gandurile…

- Cutremurul cu magnitudinea 6,8 a fost inregistrat vineri noapte la ora locala 23.11, la 71 de kilometri sud-vest de orasul turistic Marrakech, la o adancime de 18,5 kilometri și a provocat sute de morți și de raniți, informeaza ABC News. UPDATE ora 9.50: Bilanțul cutremurului din Maroc a ajuns la 632…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,8 a afectat centrul Marocului, facand oamenii sa iasa in graba in strada, conform BBC. Aproape 300 de persoane au murit, a relatat televiziunea de stat, citata de CNN. Epicentrul a fost la 71 km sud-vest de Marrakech, la o adancime de 18,5 km, conform US Geological…

- Bilanțul incendiilor din arhipelagul Hawaii continua sa creasca. Sambata, el ajunsese, in afara distrugerilor materiale, la 80 de morți, au anunțat autoritațile din comitatul Maui. Corespondenții de presa ajunși la locul dezastrului relatau ca au loc in continuare operațiuni de cautare a victimelor…