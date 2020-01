Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 persoane au murit, peste 1.000 au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit, vineri seara, in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza DPA, care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta...

