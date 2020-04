Noul Mercedes Benz A250e cu motor de Dacia Duster are un pret maxim de 58.000 euro

Adica vorbim de gama Mercedes Benz A250e care are sub capota un motor Renault/Dacia de 1.33 litri care ofera o putere maxima de 160 CP plus un motor electric de 102 CP. Cutia de viteze se numeste 8DCT si este construita in Romania… [citeste mai departe]