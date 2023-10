Stiri pe aceeasi tema

- Noua angajați ai Națiunilor Unite au fost uciși in timpul bombardamentelor israeliene din Fașia Gaza, a declarat agenția pentru refugiați plaestinieni a ONU pentru Associated Press. Peste 2.100 de civili din ambele tabere au fost uciși in ultimele 5 zile. Se așteapta ca razboiul, care a facut cel puțin…

- Bilantul victimelor atacurilor israeliene in Fasia Gaza a crescut la 830 de morti si 4.250 de raniti, anunta marti Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN.Un bilant anterior anunta 687 de morti. Ministerul palestinian perecizeaza ca intreruperi ale Internetului afecteaza actualizarea bilantului…

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.200 ranite, in timp ce in Fasia Gaza…

- Israelul a anunțat o blocada “totala” a Fașiei Gaza, deja asediata, inclusiv interzicerea alimentelor și a apei, dupa ce gruparea terorista Hamas a lansat cel mai mare atac asupra țarii din ultimele decenii, transmite Al Jazeera. Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat luni ca autoritațile…

- Un soldat israelian cu origini romanești și-a pierdut viața in conflictul militar din Israel. „Suntem profund intristați de pierderea unui dublu cetațean israelian-roman care servește in IDF”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas…

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…

- Cel putin 500 de persoane au fost ucise in Israel in atacul surpriza major al gruparii militante palestiniene Hamas din Fasia Gaza, au declarat duminica surse medicale, iar alte 2.048 au fost ranite, conform Ministerului israelian al Sanatatii, informeaza DPA. Mai multi raniti sunt in stare critica,…

