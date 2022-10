Stiri pe aceeasi tema

- Denis Smihal enumera ”cinci atacuri cu drona” la Kiev si ”atacuri cu racheta” in regiunile Dnipropetrovsk, situata in partea central-estica a tarii, si Sumi (nord-est). ”Sute de localitati au ramas fara electricitate”, anunta premierul ucrainean.The post Rusia a vizat infrastructuri energetice cruciale…

- Soldații ruși au incercat sa se deghizeze in civili pentru a ieși din incercuirea orașului Liman din regiunea Donețk, a transmis Statul Major ucrainean, intr-o informare preluata de postul public de la Kiev. „Inainte de eliberarea așezarii, unitați separate ale inamicului au incercat sa se retraga in…

- Forțele ucrainene au recucerit 6.000 de kilometri patrați din teritoriul țarii de la inceputul lunii septembrie. Totodata, autoritațile de la Kiev susțin ca Rusia a incetat sa mai trimita noi trupe in Ucraina.

- Forțele aeriene ruse au atacat atelierele de lucru de la o fabrica de motoare Sich, situata in regiunea Zaporojie din Ucraina, unde elicopterele erau reparate, a afirmat ministrul ucrainean al Apararii.

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Fortele de aparare ucrainene au scos din functiune o cale ferata de transport de munitii rusesti care leaga orasul Herson de Crimeea, reusind sa blocheze si mai mult liniile de aprovizionare rusesti, a declarat miercuri Ministerul britanic al Apararii, potrivit Adevarul . In ultimele saptamani, luptele…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 160. Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva. Pentru prima data de la inceputul invaziei ruse acum aproape sase luni, o nava incarcata cu 26.000 de tone de porumb a parasit…

- Forțele armate ale Ucrainei au bombardat in timpul nopții podul Antonivski care permite accesul liniilor de suport pentru forțele ruse care au ocupat orașul Herson. Podul de peste Nipru a fost lovit cu rachete HIMARS. De asemenea, in cursul nopții de marți spre miercuri rușii au bombardat Harkov, Ciuguiv,…