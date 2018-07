Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena se ridica la cel putin 74 de morti si 556 de raniti, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului La Repubblica, potrivit Mediafax.Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele din cauza incendiilor,…

- Cel puțin 60 de persoane au murit și alte cel puțin 172 au fost ranite in urma incendiilor de vegetație izbucnite in apropiere de Atena. Oamenii s-au refugiat in mare, iar bilanțul morților este in creștere. (Promotiile zilei la monitoare) Evangelos Bournous, primarul oraselului Rafina, a declarat ca…

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Bilantul persoanelor decedate in urma incendiilor de padure din imprejurimile Atenei a urcat la 50 dupa ce au fost descoperite alte 26 de cadavre, au anuntat marti autoritatile, citate de agentia DPA. Cele 26 de trupuri neinsufletite au fost gasite in apropierea orasului-port Rafina, conform reprezentantilor…

- Capitala Greciei a fost acoperita luni de un fum sufocant, dupa ce un incendiu de padure din regiunea Gerania, în apropierea stațiunii Kineta, care se afla la aproximativ 50 de kilometri de Atena.

- Un accident deosebit de grav a avut loc luni dupa amiaza, la Iași, in apropiere de centrul Providența. Un TIR a lovit un autoturism. Primele informații publicate de jurnaliștii ieșeni arata ca o persoana a murit pe loc in urma impactului. Este vorba despre șoferul autoturismului Skoda. Pasagera din…

- Imagini incredibile au fost surprinse de doi soți care tocmai plecasera in vacanța. In timp ce se aflau in avion, cei doi au observat cum un cuplu care statea cu doua randuri in spatele lor facea amor in vazul tuturor. Videoclipul inedit a fost postat pe Twitter de Kiley Tully, care a scris in dreptul…

- Salvatorii intervin duminica pentru recuperarea unei turiste surprinse de o avalansa de zapada cu pietre, produsa pe Transfagarasan, in Muntii Fagaras. The post Avalansa de zapada cu pietre pe Transfagarasan/ O turista, ranita. Imagini cu masinile surprinse de fenomenul dezlantuit pe versanti appeared…