Bilanţul valului de caniculă "fără precedent" din Japonia: 80 de morţi şi 35.000 de persoane transportate la spital 80 de persoane au decedat si alte 35.000 au fost transportate la spital in trei saptamani din cauza unui val de caldura umeda care a cuprins Japonia, potrivit datelor oficiale publicate marti, citate de AFP. Saptamana trecuta, cand temperaturile din cea mai mare parte a tarii au depasit 35 de grade Celsius la umbra, au fost inregistrate cele mai multe victime, 65, conform Agentiei pentru gestionarea incendiilor si dezastrelor. 15 decese fusesera confirmate in cele doua saptamani anterioare. Pe fondul valorilor de temperatura cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius la umbra si a unui nivel de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, în Tokyo a fost atinsa o temperatura record de 41 de grade Celsius. Un val de canicula a provocat zeci de morți în Japonia, relateaza CNN. Temperatura înregistrata luni în localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata în apropiere de…

- Aceasta este cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata pe teritoriul Japoniei, potrivit agentiei care a emis avertizari cu privire la riscul de insolatie si deshidratare. In municipiul Ome din zona metropolitana Tokyo mercurul din termometre a ajuns pana la 40,8 grade Celsius in jurul…

- Cel putin 15 persoane au murit din cauza caniculei in Japonia si alte 12.000 au fost spitalizate in primele saptamani ale lunii iulie, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, in timp ce termometrele afisau peste 40 de grade Celsius in numeroase orase, relateaza News.ro .

- Cel putin 15 persoane au murit din cauza caniculei in Japonia si alte 12.000 au fost spitalizate in primele saptamani ale lunii iulie, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, in timp ce termometrele afisau peste 40 de grade Celsius in numeroase orase.Douasprezece persoane au murit in…

- Canicula a provocat moartea a cel putin 15 persoane in Japonia in primele doua saptamani ale lunii iulie, iar 12.000 au fost spitalizate, potrivit cifrelor oficiale date publicitatii duminica, cand termometrele au indicat aproape 40 de grade Celsius in multe orase ale tarii, informeaza AFP. Douasprezece…

- Cel puțin 14 persoane au murit in Japonia in ultimele trei zile, in urma caniculei, la o saptamana dupa inundațiile care au provocat moartea a aproape 200 de persoane, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Temperaturile au ajuns luni la peste 39 de grade Celsius, conform Agenției Japoneze…

- Temperaturile de luni, in timpul unei sarbatori nationale, au ajuns pana la 39 de grade Celsius in unele zone si combinate cu umiditatea ridicata, au dus la conditii periculoase, a comunicat Institutul Meteorologic al Japoniei. Cel putin 14 persoane au murit din cauza caldurii, printre care…

- Canicula ne mai ocolește cel puțin in urmatoarele doua saptamani. Meteorologii informeaza ca vom avea cel mult 31 de grade Celsius in Banat de abia la mijlocul lunii iulie, in jurul datei de 15. In rest, termometrele vor arata cel mult 29 de grade Celsius. ”In prima saptamana vremea se va incalzi ușor…