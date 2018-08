Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Changsheng Bio-technology Co Ltd, o companie producatoare de vaccinuri acuzata de falsificarea datelor, si alte 14 persoane implicate in acest caz au fost retinute de autoritatile chineze, au relatat marti media de stat, scrie agerpres.ro.

- Politistii romani si autoritatile de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 548 de persoane, 79 de autovehicule si 47 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, anunta Politia Romana.

- Bucuria castigarii titlului mondial de catre selectionata antrenata de Didier Deschamps a fost umbrita, duminica, de numeroase incidente care au izbucnit la Paris si in alte localitati din tara, dupa ce grupuri de tineri au distrus masini, au devastat magazine si au atacat fortele de ordine. Doua persoane…

- Autoritatile taiwaneze au evacuat peste 4.000 de persoane din insula Orchid (Orhideea) si au plasat-o in stare de alerta in asteptarea taifunului Maria, care se asteapta sa loveasca insula de luni seara, potrivit Biroului central de meteorologie din Taiwan, citat de EFE. Guvernul insular…

- Autoritatile indoneziene au reusit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marti in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel putin patru persoane pierzandu-si viata, informeaza Reuters.

- Uraganul Maria ar fi ucis nu mai putin de 2.400 de oameni, de 70 de ori mai mult decât bilantul oficial, informeaza BBC. Calamitate îngrozitoare a avut loc în septembrie 2017. Autoritatile din Puerto Rico au anuntat ca au murit 64 de oameni în urma uraganului Maria,…

- Un studiu al Universitatii Harvard arata ca uraganul Maria a ucis 4.600 de persoane in Puerto Rico, de 70 de ori mai multe decat indica numaratoarea oficiala, scrie BBC.O treime dintre aceste decese au fost cauzate de intreruperile la serviciile medicale cauzate de caderile de curent sau de…

- Aparatul Boeing 737-200 s-a prabusit vineri, dupa ce a decolat de la Havana spre Holguin, avand 110 persoane la bord: 104 pasageri si sase membri ai echipajului. In urma accidentului, trei supravietuitor sunt in stare critica. Autoritatile nu au precizat daca s-au gasit cutiile negre ale avionului.…