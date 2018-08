Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul oficial al uraganului Maria, care a devastat teritoriul american Puerto Rico in septembrie 2017, a crescut de la 64 la 2.975 de morți, a anunțat guvernatorul insulei, dupa ce un studiu independent a relevat ca numarul persoanelor decedate in urma dezastrului natural a fost subevaluat, potrivit…

- Bilanțul celor care și-au pierdut viața in urma incendiilor de vegetație din Grecia a ajuns la 81 de morți. Majoritatea victimelor au ars de vii in casele lor sau in masinile cu care incercau sa fuga din calea flacarilor. Printre victime s-ar putea afla si turisti straini, spun autoritatile elene,…

- Bilantul in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate in Vietnam de furtuna tropicala Son Tinh a ajuns marti la 27 de morti si 7 disparuti, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor,...

- Fata a murit in timp ce ducea la scoala, zdrobita de un zid al unei scoli, a carei jumatate superioara s-a surpat pe cand ea se afla pe drum, in orasul Takatsuki, la nord de Osaka. Celelalte doua persoane sunt un barbat in varsta de 80 de ani, si el omorat de un zid surpat, si un barbat in varsta de…