- Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea de 7.2, care a avut loc in Haiti sambata, noul bilant fiind anuntat de autoritati in urma cu cateva ore. Seismul a produs importante pagube materiale si a fost resimtit in Cuba si Jamaica, urmat de…

- Reprezentantii ai „Uil Casa Imobiliare" anunta ca a fost vandut complexul Super Copou. Pretul tranzactiei ar fi de 2,3 milioane de euro, cumparatorul fiind o asociere de tip join venture, fondata de un fond de investitii american si o companie locala de IT. „Echipa Uil Casa Imobiliare a vandut Complexul…

- Statele Unite ale Americii au fost lovite de o noua tragedie pe sosele! Cel puțin șapte persoane au decedat și altele au fost ranite și transportate la spital, dupa ce o furtuna de nisip a cauzat cu carambol intre 20 de vehicule pe o șosea din statul Utah. Mai multe persoane au fost transportate la…

- Singura problema e ca nici nu am apucat bine sa plecam in vacanțe, nici nu am apucat sa ne relaxam așa cum visam de mai bine de un an și jumatate ca cele mai sumbre previziuni și-au facut apariția in cotidianul nostru. Și dintre toate știrile negative care ne inunda zilnic cunoștiința cea care ne spune…

- Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in urma inundațiilor din vestul Germaniei a crescut la 80. In schimb, alte 1.300 de persoane sunt date disparute, iar autoritațile nu reușesc sa confirme daca sunt in siguranța, deoarece rețelele de telefonie sunt picate, relateaza The Guardian. Cancelarul…

- UPDATE – Aproape 70 de persoane si-au pierdut viata in state din vestul Europei si cateva sute sunt date disparute din cauza ploilor abundente si a inundatiilor. Peste Ocean, in schimb, incendiile de vegetatie au provocat pagube insemnate in Statele Unite si Canada. In Germania situatia este grava in…

- Un accident in lanț infiorator a avut loc pe o autostrada din Alabama, Statele Unite ale Americii. Zece persoane, intre care 9 copii, au murit in tragedia in care au fost implicate 18 mașini. Minorii decedați aveau varste cuprinse intre noua luni și 17 ani.