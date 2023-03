Bilanțul trist al accidentului feroviar din Galați: un mort și trei răniți Un accident feroviar grav a avut loc in gara din Galați. O locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Accidentul s-a soldat cu moartea unei persoane și ranirea altor trei. Persoana care a decedat a suferit nu mai puțin de 5 stopuri cardio respiratoare. Surse spun ca femeia ar fi suferit și o fractura de coloana cervicala. Cine sunt cele patru victime rezultate in urma accidentului? -mecanicul trenului picior accidentat -calatorul descarcerat accidentat la membrul drept inferior -conductoarea a fost in stop cardio-respirator, dar a fost resuscitata -conductorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- UPDATE: Din pacate, o angajata a CFR a decedat la scurt timp dupa accident. Gina Basoc este șefa de tren care și-a pierdut viața, in aceasta seara, in urma accidentului feroviar produs in Gara CFR #Galați. Urma sa plece in cursa pe relația Galați – Marașești, insa nu a mai apucat. Avea doar 53 de …

- Un accident feroviar grav a avut loc sambata. Potrivit primelor informații, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Potrivit surselor Antena 3 CNN, o femeie in varsta de 53 de ani, de profesie controlor, care a intrat in stop cardio respirator, a fost…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in Gara CFR Galati. Patru persoane au fost ranite, doi calatori si doi angajati ai CFR, a transmis ISU Galati. Dintre victime, o persoana este in stop cardio-respirator si restul sunt incarcerate. La fata locului intervin echipaje de la SMURD, Serviciul…

- CFR Calatori informeaza ca ”in aceasta seara, 25 martie 2023, in stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului Regio 7576 in relația Galați – Marașești a fost tamponat primul vagon.Din primele informații, in urma impactului, au fost ranite patru persoane: mecanicul,…

- Un accident feroviar a avut loc in gara Galați, sambata seara. Un tren de calatori care se afla in stație și care urma sa plece spre Marașești a fost lovit de o alta locomotiva, in jurul orei 19:30. Din primele informatii, patru persoane ar fi fost ranite. Grav accident feroviar in gara din Galati.…

- Mai multe persoane au fost ranite, iar una a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce, sambata seara, un tren care urma sa plece spre Marașești a fost lovit in gara din Galați de o locomotiva, informeaza Știrile TVR . Locomotiva a intrat pe linia 5 in ultimul vagon al garniturii, din cauza unei manevre…

