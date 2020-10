Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipele de salvare sunt într-o lupta cotracronometru în cautarea supraviețuitorilor prinsi sub darâmaturile cladirilor prabușite la Izmir în urma cutremurului puternic de vineri. Imagini emoționante cu o femeie salvata dupa 15 ore au fost surprinse de jurnaliștii turci. Bilantul…

- Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 25, a anuntat sambata agentia oficiala de presa Anadolu, citand autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor AFAD.

- Echipele de salvare din Izmir continua și sambata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, in timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters.Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit in zona de coasta din vestul Turciei, iar doi adolescenți – o fata și…

- Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 25, a anuntat sambata agentia oficiala de presa Anadolu, citand autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor AFAD. Foto: (c) ERDEM SAHIN / EPA Un total de 804 persoane au fost…

- Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 25, a anuntat sambata agentia oficiala de presa Anadolu, citand autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor AFAD, conform agerpres.ro. Un total de 804 persoane au fost ranite. Eforturile de salvare continua…

- UPDATE, 31 octombrie 2020, or 07:49 – Bilantul cutremurului care a avut loc ieri in apropierea orasului turc Izmir a ajuns la 26 de morti si peste 800 de raniti. Majoritatea victimelor, 24 de morti, sunt din Izmir, al treilea oras ca marime al Turciei, unde 17 cladiri s-au prabusit. Seismul, a carui…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin sase persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 202 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari,…