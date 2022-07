Stiri pe aceeasi tema

- Printre turiștii disparuți in urma prabușirii ghețarului Marmolada din Italia s-ar afla și un grup de romani, potrivit agenției ANSA. In urma prabușirii, șase persoane au murit, noua sunt ranite și 16 sunt date disparute. Bilanțul provizoriu al prabușirii ghețarului Marmolada din Italia este de…

- Mai mulți romani sunt disparuți in nordul Italiei, in zona unde s-a prabușit un ghețar. Presa italiana afirma ca lista celor cautați a fost realizata pe baza mașinilor gasite parcate la baza muntelui unde a avut loc tragedia.

- Operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori ar urma sa se reia luni dupa prabusirea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat moartea a sase persoane si a ranit opt.

- Sase oameni au murit, noua sunt raniti si 16 sunt dati disparuti in Italia, dupa ce un ghetar din Alpi s-a prabusit. Printre cei disparuti sunt si cetateni romani. Uriasul bloc de gheata s-a rupt din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioada. ????????Ice collapse in #Marmolada - Provisional…

- Șase oameni au murit, noua sunt raniți și 16 sunt dați disparuți in Italia, dupa ce un ghețar din Alpi s-a prabușit. Printre cei disparuți sunt și cetațeni romani, au transmis autoritațile italiene. Patru dintre cele șase victime au fost identificate. Este vorba despre trei cetațeni italieni și un ceh.…

- Ce a lasat in urma furtuna care a lovit Craiova. A fost prapad in Craiova sambata dupa-amiaza, dupa o ploaie torențiala și o vijelie puternica. Strazile municipiului au fost inundate, la fel și pasajele, in timp ce copacii cazuți au facut pagube materiale. Imagini cu mașini luate de ape, acoperișuri…

- UPDATE – Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit miercuri mai multe zone dens populate din Afganistan si Pakistan, conform Institutului American de Geofizica (USGS). Cel puțin 950 de oameni au murit și se inregistreaza sute de raniți, potrivit autoritaților din Afganistan, citate de BBC. Autoritațile…

- ”Bilantul tragic al exploziei de gaz de mina, metan, in Mina Pniowek, la Pawlowice, se ridica la trei morti”, a anuntat intr-un comunicat societatea JSW. In urma a doua explozii, ”21 de persoane au fost spitalizate. Nu ne aflam in contact cu opt persoane care muncesc in subteran”, a declarat anterior…