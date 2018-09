Bilanţul taifunului Mangkhut a crescut la 81 de morţi în Filipine Bilantul puternicului taifun Mangkhut care a lovit arhipelagul Filipine s-a agravat la 81 de morti si ar putea sa creasca in continuare, au anuntat miercuri autoritatile, in conditiile in care echipele de salvare cauta inca zeci de persoane ingropate sub alunecarile de pamant, relateaza AFP.



Taifinul Mangkhut care a traversat sambata nordul Filipinelor a distrus locuinte si a inundat terenurile agricole.



De la sfarsitul saptamanii trecute numarul victimelor nu inceteaza sa creasca pe masura ce echipele de salvare dezgroapa trupurile neinsufletite ale persoanelor surprinse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

