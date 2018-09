Stiri pe aceeasi tema

- Un taifun deosebit de puternic a lovit vestul Japoniei, marți, și a ucis cel puțin o persona și a ranit alți cinci. Vanul deosebit de puternic și valuri uriașe au inchis Aeroportul Internațional Kensai iar o ...

- Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui dublu atentat sinucigas produs vineri intr-o moschee siita din estul Afganistanului, informeaza agentiile Associated Press si Reuters. Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite…

- Cel putin 149 de persoane au murit si alte 180 au fost ranite, in urma exploziei unei bombe in timpul unei reuniuni electorale organizata vineri in orasul Mastung, in sud-vestul Pakistanului, relateaza Reuters.

- Inundatiile si alunecarile de teren din vestul Japoniei s-au soldat cu moartea a cel putin 199 de persoane, a anuntat joi dimineata purtatorul de cuvant al guvernului nipon. Premierul Shinzo...

- Bilantul provizoriu al ploilor torentiale care s-au abatut in ultimele zile asupra regiunii de vest a Japoniei a urcat la 100 de morti, a anuntat luni dimineata purtatorul de cuvant al Guvernului nipon. Agentii de interventie incearca sa gaseasca numeroasele persoane date disparute, insa cautarile lor…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Bilantul eruptiei de duminica a Vulcanului Fuego a ajuns la 99 de morti, in continuare fiind cel putin 200 de persoane disparute, a anuntat Institutul National de Stiinte Legale din Guatemala (Inacif) relateaza site-ul agentiei Reuters.