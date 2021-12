Super-taifunul Rai a ucis cel puțin 208 de persoane in Filipine, a anunțat luni, 20 decembrie, poliția naționala, ceea ce face din acest fenomen natural unul dintre cele mai puternice care au lovit aceasta țara in ultimii ani. Cel puțin 239 de persoane au fost ranite și 52 sunt date disparute in urma trecerii devastatoare […] The post Bilanțul super-taifunului Rai din Filipine urca la 208 morți (FOTO/VIDEO) first appeared on Ziarul National .