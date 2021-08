Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ( SIIJ ) a trimis in judecata, de la inceputul anului și pana pe 23 august, un singur dosar și a clasat 736, a informat Hotnews . Totodata, in cei trei ani de existența, SIIJ a trimis in judecata 5 dosare, inclusiv cel din 2021. In perioada 1 ianuarie – 23 august, au fost inregistrate 1.290 de dosare, a transmis Parchetul General, potrivit Hotnews. Totodata, numarul dosarelor aflate in lucru la Secția speciala a ajuns la 6.465, inclusiv dosarul privind alegerile locale din Sectorul 1, caștigate de Clotilde Armand in septembrie 2020, despre…