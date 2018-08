Stiri pe aceeasi tema

- Un nou seism, ce a avut magnitudinea de 5,9 grade, s-a produs joi pe insula indoneziana Lombok, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), la patru zile dupa un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9, care a facut cel putin 164 de victime, potrivit autoritatilor locale,…

- Cel puțin 347 de persoane au murit și peste 1.400 au fost ranite in urma cutremurului de 6.9 grade pe scara Richter produs in insula Lombok din Indonezia, au transmis autoritațile, relateaza CNN.Majoritatea persoanelor au murit in Kayangan, in partea de nord a insulei, relateaza presa de stat,…

- Bilantul persoanelor decedate in urma seismului devastator care s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia a crescut la 131, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de DPA si AFP. Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat…

- Circa 900 de turisti indonezieni si straini sunt in curs de evacuare de pe insulele Gili, din vecinatatea insulei Lombok, la o zi dupa un puternic cutremur, soldat oficial cu 91 de morti si sute de raniti, au informat luni autoritatile, citate de AFP. Aproximativ 200 de turisti "indonezieni…

- Cel putin 91 de oameni au murit si peste 200 de persoane au fost ranite in urma seismului de sapte grade care s-a produs duminica pe insula Lombok din Indonezia, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat luni de reprezentantii Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor naturale, informeaza…

- Una dintre cele trei rute principale spre varful Muntelui Rinjani din insula indoneziana Lombok a fost degajata, dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 6,4 produs duminica a izolat sute de turisti pe versantii vulcanului, a precizat luni autoritatea care administreaza parcul national, potrivit…