Bilanţul seismului din Indonezia a urcat la 34 de morţi Cel putin 34 de persoane si-au pierdut viata vineri in urma unui seism puternic produs in insula indoneziana Sulawesi, au precizat autoritatile, in timp ce echipele de salvatori cauta printre ruinele mai multor cladiri prabusite, printre care si un spital, in speranta gasirii unor supravietuitori, informeaza AFP.



Cutremurul cu magnitudinea 6,2, produs in timpul noptii a provocat ranirea a cateva sute de persoane si a declansat panica printre locuitorii din vestul Insulei Sulawesi, care, in 2018, au trecut printr-un alt dezastru major.



''Potrivit celor mai recente…

Sursa articol: agerpres.ro

