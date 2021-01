Bilanţul seismului de vineri din Indonezia a crescut la 56 de victime Bilantul seismului cu magnitudinea de 6,2 ce a lovit vineri provincia indoneziana Sulawesi de Vest a ajuns la 56 de victime, conform unui anunt facut duminica de autoritatile indoneziene, transmite DPA.



Cele mai multe dintre victime sunt din capitala provinciei, Mamuju, unde s-au inregistrat 47 de decese. Celelalte 9 victime sunt din districtul vecin Majene. Seismul de vineri a distrus zeci de locuinte, iar numerosi rezidenti au ramas blocati sub daramaturi. Foto: (c) IQBAL LUBIS/EPA

Peste 300 de locuinte au fost avariate sau complet distruse, au precizat

Sursa articol: agerpres.ro

