Bilantul seismului de pe insula indoneziana Lombok a urcat la 387 de morti, au declarat sambata autoritatile, adaugand ca sute de mii de persoane stramutate nu dispun inca de apa curenta, alimente si medicamente, informeaza AFP.



De asemenea, zeci de mii de case, moschei si cladiri de firme au fost distruse duminica trecuta in urma cutremurului cu magnitudinea 6,9.



"Ne asteptam ca bilantul sa creasca deoarece, probabil, sub torentele de noroi si sub ruine sunt in continuare victime", a declarat purtatorul de cuvant al Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor,…