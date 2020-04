Stiri pe aceeasi tema

- Astazi in Republica Moldova au fost inregistrate cinci decese provocate de COVID-19. Bilanțul total crește la 94 de morți. Declarația a fost facuta de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda.

- In Republica Moldova bilantul deceselor a ajuns la 72 de persoane, ultimele doua victime sunt femei din capitala Chișinau. Una dintre ele suferea și de alte afecțiuni. Numarul total al infectarilor a crescut la 2.548. Pana in prezent, in Republica Moldova, 505 persoane au fost vindecate de noul tip…

- O alta zi neagra pentru Italia. Autoritațile italiene au raportat 578 de noi decese, inregistrate in ultimele 24 de ore. Numarul total al persoanelor infectate depașește 165.000, in timp ce bilanțul morților se apropie de 22.000.

- Autoritatile britanice au anuntat, sambata, ca in ultima zi s-au inregistrat 917 decese cauzate de coronavirus. Bilantul este acum de 9.875 de morti in Marea Britanie, transmite news.ro.Vineri, noile decese anuntate erau 980. In ceea ce priveste numarul persoanelor infectate, acesta…

- Astazi au fost confirmate alte 101 de cazuri de COVID-19 in țara noastra, din 192 de probe prelevate. Numarul total de moldoveni diagnosticați cu noul tip de coronavirus a ajuns la 965. Informatia a fost comunicata de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- 70 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirusul de tip nou in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore. Anunțul a fost facut de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda.

- 70 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirusul de tip nou în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore. Anunțul a fost facut de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda. Astfel, Republica Moldova a ajuns la un numar de 423…

- Ministrul Educației, Corneliu Popovici, a semnat un ordin, prin care instituțiile de invațamant vor fi inchise incepand de maine, 11 martie. Aceasta decizie vine in urma situației create de virusul Covid-19, informeaza UNIMEDIA. Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a anunțat ca de maine…