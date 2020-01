Bilanţul raidului iranian contra unei baze americane din Irak s-a înrăutăţit din nou Bilantul atacului iranian asupra unei baze irakiene in care erau stationate trupe americane la inceputul lui ianuarie, in plina criza intre Teheran si Washington, s-a inrautatit din nou, potrivit noilor date comunicate marti de Pentagon, scrie AFP. In total, 50 de soldati americani, cu 16 in plus fata de anuntul de vineri, au fost victime ale comotiilor cerebrale ca urmare a acestui raid contra bazei aeriene Ain al-Assad, a facut cunoscut intr-un comunicat Departamentul Apararii. Dintre acestia, potrivit sursei, 31 au fost primit ingrijiri la fata locului si s-au intors la unitatile lor, in timp… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

