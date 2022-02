Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit o actualizare a situației și a prezentat un bilanț al victimelor. In cursul dimineții de vineri, Rusia a reluat atacurile cu rachete asupra orașului Kiev.

- Este a doua zi de razboi in Ucraina. Capitala Kiev este bombardata masiv, cu rachete balistice. Zeci de oameni au petrecut noapte in stațiile de metrou și in gari. Sirenele au sunat in mai multe orașe ucrainene. Bilanțul este tragic: 137 de morti si 316 raniti. Rușii au ajuns la cațiva kilometri de…

- Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 137 de morti si peste 300 de raniti in Ucraina, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, in cursul noptii de joi spre vineri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi la pranz un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Autoritatile de la Kiev spun ca primul val, lansat la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi dimineata o operatiune…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Un incendiu declansat de o lumanare a devastat o sectie de terapie intensiva pentru bolnavi de Covid-19 in Ucraina. Acesta s-a soldat cu moartea a trei persoane si ranirea altor patru, au anuntat, miercuri, serviciile ucrainene de salvare, relateaza AFP. Potrivit salvarii, un angajat al spitalului a…