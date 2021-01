Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației din Romania arata ca un procent de 67,5 dintre persoanele incadrate in prima etapa (persoane care lucreaza in sistemul medical) s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In continuare sunt 42.765 de persoane care lucreaza in sistemul medical care așteapta sa fie vaccinate anti-coronavirus. Acestea urmeaza sa primeasca prima doza de vaccin pana la finalul acestei luni. Asta inseamna ca in total in prima etapa a campaniei a fost vaccinat 84,6% din personalul medical din Romania. „In prima etapa de vaccinare, care a inceput la data de 27 decembrie…