Bilanţul PNL după două luni la putere. Cele mai importante realizări ale Guvernului Orban "Principalele realizari ale guvernului #PNL, in doar doua luni de la preluarea mandatului: Am eliminat supraimpozitarea contractelor part-time; Am eliminat supraacciza la carburanți; Am crescut salariul minim; Am inghețat salariile demnitarilor ca sa nu fie recalculate odata cu creșterea salariului minim; Am eliminat split TVA; Am inceput procesul de desființare a secției speciale; Am demarat procesul de digitalizare a ANAF și a MFP; Am abrogat OUG 51, pentru ca siguranța copiilor este mai presus de orice; Am debirocratizat invatamantul; Am semnat contractul de finanțare pentru primul spital… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

