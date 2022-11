Bilanțul ploilor şi inundaţiilor din Columbia: Cel puțin 271 de persoane au murit într-un an Cel putin 271 de persoane au murit din noiembrie 2021 in Columbia din cauza ploilor si inundatiilor, iar actualul sezon ploios este cel mai puternic din ultimele patru decenii si ar putea dura pana in luna martie, potrivit unui raport oficial publicat joi, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

