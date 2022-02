In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 35.802 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, potivit Grupului de Comunicare Strategica. De asemenea, in ultima zi au fost raportate 120 decese, dintre care 13 decese anterioare. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 2 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, […] The post Bilanțul pandemiei: Peste 35.000 de infectari și 107 de decese in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .