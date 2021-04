Bilanțul pandemiei de coronavirus: Peste 3 milioane de decese raportate la nivel global De la sfarșitul anului 2019, respectiv din momentul in care a fost depistat primul caz de imbolnavire cu coronavirus și pana in prezent au fost inregistrate peste 3 milioane de decese asociate bolii. Conform Reuters, numarul de decese asociate Covid-19 se afla in plina creștere la nivel mondial. Cele mai multe victime sunt raportate in Brazilia și India. Oamenii de știința sunt de parere ca numarul mare de decese asociate bolii a fost determinat de apariția noilor mutații de Covid-19. De asemenea, un alt factor care a generat aceasta creștere ține de faptul ca oamenii au obosit sa mai respecte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

