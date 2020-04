Bilanțul pandemiei de coronavirus a depășit 600 de morți în România Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 22 de decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total al deceselor in urma complicațiilor provocate de coronavirus a ajuns la 602 in Romania. Deces 580 Barbat, 50 ani din județul Calarași Data internarii: 27.03.2020 in INBI Matei Balș-ATI. Data recoltarii probelor […] Articolul Bilanțul pandemiei de coronavirus a depașit 600 de morți in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate și externate.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou bilanț al deceselor din cauza COVID 19. Iata noile dale despre decese: Deces 158 Barbat, 67 ani, jud Ilfov. Internat in 1.04.2020 in INBI Matei Balș,...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cinci noi decese survenit in urma complicațiilor provocate de coronavirus. Deces 158 Barbat, 67 ani, jud Ilfov. Internat in 1.04.2020 in INBI Matei Balș, confirmat in 1.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Boala renala cronica,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca 13 decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. O parte dintre decese, consemnate in vestul țarii. Iata, mai jos, lista victimelor, așa cum a fost anunțata de GCS. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun.…

- Alte șase persoane au murit in urma complicațiilor provocate de coronavirus, iar bilanțul deceselor urca la 90. Printre ultimele patru persoane decedate se numara un barbat care a stat in spital opt zile, la Bistrița, a fost externat și a murit acasa la o zi dupa externare. Grupul de Comunicare Strategica…

- Doua noi decesuri provocate de coronavirus au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica Deces 45 Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru...

- Pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19, 192 dintre acestea fiind raportate in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pacienții nou confirmați au intre 1 și 90 de ani. „Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul…

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…