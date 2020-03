Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- Mai mult de 99% dintre cei care au murit din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia. Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o crestere de 150% in ultima saptamana,…

- Ziarul Unirea Italia a depașit numarul de 1000 de morți din cauza CORONAVIRUSULUI: Peste 15.000 de oameni infectați cu COVID-19 Italia a depașit numarul de 1000 de morți din cauza CORONAVIRUSULUI: Peste 15.000 de oameni infectați cu COVID-19 Cea mai afectata tara din Europa ... Italia a depașit numarul…

- Un convoi de masini cu romani care se intorc din strainatate si care sunt escortati, de la frontiera, de echipaje de Politie si jandarmi ar fi fost blocat la intrarea in București. Printre autoturisme s-ar afla și o mașina mortuara cu un roman repatriat, mort la Roma.

- In Italia, numarul deceselor din cauza coronavirusului a crescut alarmant intr-o singura zi, de la 233 la 366, iar bilanțul persoanelor infectate este cu 25% și anume de la 5.883 la 7.375 de cazuri, potrivit Agentiei italiene pentru Protectie Civila, citata de BBC, potrivit MEDIAFAX.Cresterea…

- In Italia, numarul deceselor provocate de coronavirus a inregistrat un nou salt: 49 doar in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica totalul la aproape 200 de morti! La nivel mondial au murit aproape 3.500 de oameni, majoritatea in China.

- Un medic in varsta de 28 de ani, din China, a murit dupa ce in ultimele zile a incercat sa combata extinderea coronavirusului, care a ucis, potrivit ultimului bilanț, nu mai puțin de 563 de persoane.

- 26 de oameni au murit și peste 800 s-au imbolnavit in China. 13 cazuri au fost depistate pana acum și in alte țari din Asia, 5 persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare in Scoția și o alta, in Irlanda de Nord. Pentru prima data de la descoperirea virusului, a murit un pacient The post…