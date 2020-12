De la inceputul pandemiei și pana in prezent, in toata lumea au fost inregistrate 1.495.205 de decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Conform bilanțului AFP, sunt 1.495.205 de persoane infectate cu coronavirus care au decedat de la sfarsitul lunii decembrie 2019 pana in prezent. De la inceputul pandemiei și pana acum, la nivel mondial au fost inregistrate 64.522.200 de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Din acest total, 41.049.400 de cazuri au fost declarate ca fiind vindecate. Bilanțul imbolnavirilor nu este insa conludent avand in vedere ca in anumite state sunt testați…