Bilanţul oficial în urma cutremurului din Indonezia indică 168 de morţi Bilantul oficial al persoanelor decedate in urma seismului catastrofal care s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia a crescut la 168, a anuntat joi Agentia nationala de gestionare a dezastrelor (BNPB), citata de DPA.



Purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Nurgroho, a admis ca cifrele date publicitatii de autoritatile locale sunt mult mai mari si ca armata din Lombok a anuntat ca numarul mortilor in urma cutremurului de duminica este de 381, insa a subliniat ca aceste date nu au fost verificate. "Informatiile despre victime trebuie sa cuprinda numele, varsta, sexul si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

