- Autoritatile germane au anuntat vineri ca au confirmat al saptelea caz de infectare cu noul tip de coronavirus din China in persoana unui barbat care lucreaza pentru compania din Bavaria unde alti cinci angajati au fost diagnosticati cu acest virus, informeaza Reuters, preluata de Mediafax . Sapte cazuri…

- Rata de mortalitate, nivelul de transmisie, momentul în care un bolnav devine contagios, perioada de incubație: numeroase necunoscute împiedica înca determinarea impactului mondial al epidemiei pornite din China și provocata de un nou coronavirus, scrie AFP. Care este rata…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca un roman care se afla in Wuhan, China, cere sa fie repatriat, potrivit Mediafax.El a contactat autoritatile și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania.Alti doi romani se afla in provincia Hubei. Ei sunt in contact permanent cu ambasada Romaniei…

- Spitalul din Wuhan, numit Leishenshan Hospital, trebuie sa se extinda la 60.000 de metri patrați și sa gazduiasca peste 2.000 de cadre medicale. Al doilea spital improvizat din Wuhan, centrul unui focar de coronavirus din centrul Chinei, va gazdui 1.600 de paturi, cu 300 mai mult decat cel proiectat…

- Xi Jinping da asigurari ca batalia cu virusul va fi caștigata 459 de medici sunt trimiși de armata Chinei pentru a bloca extinderea epidemiei cu coronavirus. Vineri erau in China 26 decese. Sambata ajunsesera la 41. Numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns sambata la 56 milioane in provincia…

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…

- Un prim caz de coronavirus provenind din China a fost depistat în SUA, în apropiere de orașul Seattle, au anunțat marți autoritațile sanitare americane, potrivit AFP.Anterior, și postul de televiziune CNN a anunțat, citând surse din cadrul Centrului american pentru Controlul…