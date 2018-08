Stiri pe aceeasi tema

- Foarte rar se intampla in viața ca un personaj sa acumuleze atat de multe bile negre. Și atat de puține bile albe. Doar oamenii malefici la ora bilanțului se aleg cu un rezultat atat de trist. Iar unul dintre acești puțini malefici este George Maior. Fost șef al Serviciului Roman de Informații și viitor…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a luat act de comunicarea de presa emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea sa pentru a da explicatii pe tema reactiei pe care a avut-o luni in urma aparitiei in spatiul public a unei scrisori "atribuite…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a precizat, luni, printr-un comunicat de presa, ca va raspunde convocarii Centralei MAE, dupa afirmatiile sale referitoare la Rudolph Giuliani, si ca, „toate pozitiile oficiale exprimate de reprezentantii SUA au fost contrare spiritului si sensului mesajelor…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un veritabil act de deces politic al lui George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, tocmai a fost semnat. De catre Rudolph Giuliani, consilier juridic al președintelui Donald Trump. El denunța protocoalele inițiate de fostul director SRI, explicand ca acestea au stat…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a declarat luni ca nu vrea sa se pronunte pe decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a demara procedura de evaluare a procurorului general Augustin Lazar, dar fostul senator republican John McCain i-a spus, personal, ca apreciaza “in mod…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut, luni, 16 iulie 2018, o intrevedere cu presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, congresmenul republican Devin Nunes.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut, luni, 16 iulie 2018, o intrevedere cu presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, congresmenul republican Devin Nunes, in contextul recentelor critici ale Rusiei la adresa sistemului de aparare…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a declarat ca nu ar trebui retras George Maior ca ambasador al Romaniei la Washington, deoarece este semnatarul protocolului SRI-Parchetul General-ICCJ, precizand ca nu exista nicio legatura intre activitatea sa de diplomat și faptul ca a fost director SRI, informeaza…