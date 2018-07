Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se afla in stare de soc. Incendiile au lasat in urma distrugeri cumplite. Bilanțul ultim inregistreaza 82 de morti, aproape 200 de raniti si in jur de 100 de persoane disparute, sute de case și mașini distruse. Romanii stabiliti in zona sunt socati de cele petrecute. „Totul s-a ars intr-un sfert…

- 81 de persoane au murit in incendiile violente din imprejurimile Mati, un mic sat turistic de coasta situat la aproximativ 30 de kilometri est de Atena, au anuntat autoritatile grece, iar alte 187 de persoane - inclusiv 23 de copii - au fost ranite, relateaza Reuters.

