- Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a trecut de 15.000 de morti, la mai bine de 72 de ore dupa primul si cel mai puternic seism. Dupa acest interval, scad considerabil sansele de supravietuire ale celor inca blocati sub daramaturi. Mai ales ca si temperatura a coborat la cateva grade…

- Bilanțul negru al cutremurului devastator din Turcia și Siria continua sa creasca. Sunt peste 12.000 de morți, iar cifrele se actualizeaza de la o ora la alta. De doua zile, oamenii care locuiesc in sud-estul Turciei și nordul Siriei traiesc un calvar. Timpul e crucial. Cu fiecare minut care trece,…

- Creste bilantul cutremurului de acum doua zile din sud-estul Turciei si din nordul Siriei. Cele mai noi date indica peste 11.200 de morti, dintre care aproape 8.600 numai in Turcia. Numarul victimelor a fost anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers, astazi, in orasul Kahramanmaras,…

- Numarul mortilor in urma cutremurelor devastatoare produse la granita dintre Turcia si Siria a depasit 8.100. Vicepresedintele Fuat Otkay a anuntat ca numarul mortilor din cauza seismelor din Turcia a urcat la 5.894, iar cel al ranitilor a depasit 34.000. Aproximativ 5775 de cladiri s-au prabusit in…

Numarul deceselor cauzate de cutremurele puternice care au avut loc la frontiera dintre Turcia si Siria a trecut de 8.100, informeaza miercuri dpa, citat de Agerpres.

- Sunt peste 6.300 de morti, zeci de mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un

- Sunt peste 5.000 de morti, mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un secol. Operatiunile de salvare se…

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…