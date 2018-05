Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul teribilului accident petrecut marți dupa-amiaza pe un drum național din Ungaria a crescut la 9 morți, toți cetațeni romani. Șoferul, un barbat din Tarnaveni, era atent la transmisia live pe care o facea pe Facebook in momentul impactului cu un camion.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca noua persoane au murit in accidentul produs in Ungaria si ca pana in prezent s-a stabilit ca patru dintre victime sunt de cetatenie romana, existand indicii ca si restul ar fi cetateni romani, insa procedura de identificare se afla inca in curs de desfasurare…

