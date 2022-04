Bilanțul morților în atacul din gara Kramatorsk a crescut la 57 de persoane Bilanțul morților in urma atacului din gara Kramatorsk a crescut la 57 de persoane, anunța administrația militara regionala din Donețk, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

