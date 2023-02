Bilanțul morților după cutremurele din Turcia și Siria a depășit 8.700 de persoane. România trimite mai multe ajutoare Peste 8.700 de persoane au fost ucise in Turcia și Siria in urma cutremurelor de luni, anunța BBC. Bilanțul victimelor din Turcia a crescut la 6.234 de morți, potrivit agenției pentru dezastre din aceasta țara. Este dificil de verificat numarul din Siria, dar presa de stat din țara afirma ca aproximativ 2.500 de persoane au […] Articolul Bilanțul morților dupa cutremurele din Turcia și Siria a depașit 8.700 de persoane. Romania trimite mai multe ajutoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

